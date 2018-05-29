Skoda вывела на тесты новое поколение модели Skoda Octavia

Следующее поколение универсала чешской марки уже выели на тестирование, правда пока автомобиль тестируют в виде мула.

Даже несмотря на то, что универсал тестируют в старом кузове, можно заметить, что у него по-другому оформлена передняя часть.

На колесах автомобиля прикрепили сенсоры, а в багажнике, вероятно, находится тяжелое оборудование, за счет которого универсал выглядит перегруженным.

О том, какая моторная гамма будет у следующего Skoda Octavia пока информации нет. Есть предположение, что наряду с обычными ДВС у модели появится и плагин-гибридная версия.

Между тем, в начале года Skoda Octavia получила обновление, о котором портал «ТвоёАвто» более подробно сообщал ранее.