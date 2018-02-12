Новую цифровую приборную панель‍ получила Skoda Octavia

Текущее поколение лифтбека Skoda Octavia получило новую цифровую панель приборов, ее позаимствовали у кроссовера Skoda Karoq, который поступил в продажу еще в прошлом году.

Цифровая панель уже есть в перечне дополнительных опций на чешском сайте Skoda. Она стоит 350 евро, что в пересчете 25 тысяч рублей.



Публичный показ Skoda Octavia с новой цифровой панелью приборов состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве.

Также на этом мероприятии состоится показ обновленной Skoda Fabia. Напомним, на российском рынке Octavia предлагается по цене от 984 тысяч рублей, самая дорогая модификация лифтбека с приставкой RS стоит от 2 298 000 рублей.