Ожидается, что презентация нового поколения универсала Audi S6 состоится в 2019 году. По данным зарубежного издания Autocar, новый универсал Audi S6 получит двигатель от Porsche Panamera.

Этим агрегатом станет четырехлитровый бензиновый двигатель TFSI. Его мощность в универсале может составить 500 лошадиных сил.

С таким двигателем разгон Audi S6 будет осуществляться менее чем за четыре секунды до первой сотни.

Кроме этого, сообщается, что следующее поколение модели будет предлагаться исключительно в полноприводном исполнении.

Напомним, что обычный универсал дебютировал в марте этого года на автосалоне в Женеве.