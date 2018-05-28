Тестовый прототип проходит тестирование, а зарубежные источники сообщают некоторые подробности.
Новый универсал Audi S6 получит двигатель от Porsche Panamera
28.05.2018 12:03
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Ожидается, что презентация нового поколения универсала Audi S6 состоится в 2019 году. По данным зарубежного издания Autocar, новый универсал Audi S6 получит двигатель от Porsche Panamera.
Этим агрегатом станет четырехлитровый бензиновый двигатель TFSI. Его мощность в универсале может составить 500 лошадиных сил.
С таким двигателем разгон Audi S6 будет осуществляться менее чем за четыре секунды до первой сотни.
Кроме этого, сообщается, что следующее поколение модели будет предлагаться исключительно в полноприводном исполнении.
Напомним, что обычный универсал дебютировал в марте этого года на автосалоне в Женеве.
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