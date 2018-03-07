Audi в Женеве представила седан Audi A6 нового поколения

Новая генерация седана Audi A6 была рассекречена неделю назад, а теперь автомобиль привезли на Международный автосалон в Женеву, который работает в эти дни.

Как известно, четырехдверка новой генерации в отличие от предшественника получила немало изменений как во внешности, так и в салоне.

Кроме этого, габариты модели изменились и стали больше, за счет новой платформы MLB EVO. В целом внешность седана получила больше агрессивности.

Моторная гамма будет представлена как стандартными ДВС, так и с гибридной силовой установкой. Последняя версия получила технологию «мягкий гибрид», где электромотор будет работать в качестве стартер-генератора. Более подробно об изменениях в новом Audi A6 портал ТвоёАвто сообщал ранее.