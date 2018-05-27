Кроссовер SsangYong Actyon нового поколения будет электрифицирован

В компании SsangYong в ближайшие годы начнет активно электрифицировать свои автомобили и одним из автомобилей марки, который получит гибридную и электрические версии станет кроссовер SsangYong Actyon.

Как сообщают зарубежные источники, полностью электрическая и гибридные версии появятся у кроссовера после смены поколений, а это произойдет в 2020 году.

Новые модификации появится у модели, предлагаемой на всех рынках. Дизайн SsangYong Korando/Actyon новой генерации будет выполнен в стилистике концептуального SsangYong e-SIV Concept.

К слову этот концепт был оснащен электродвигателем, мощность которого составляет 190 л.с. Заявленный запас хода – от 320 до 450 километров в зависимости от версии.

Что касается гибридной модификации SsangYong Actyon, то по некоторым данным в основе установки будет дизельный двигатель, а сама установка будет иметь небольшой расход топлива и сниженный показатель выброса CO2.