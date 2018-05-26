Опубликованы шпионские фото обновленного кроссовера Lincoln MKC

Американская марка Lincoln приступила к тестам своего нового кроссовера MKC. Это обновленная модель, но несмотря на это автопроизводитель решил ее все-таки скрыть от посторонних глаз очень плотной камуфляжной пленкой (были закрыты даже задние фонари и передняя оптика).

Понять, что изменится в кроссовере пока сложно, но эксперты уверены, что в обновлённом Lincoln MKC появятся элементы, позаимствованные у концепта Lincoln Aviator.



Стоит отметить, что Lincoln MKC создан на базе Ford Escape, который представили в прошлом году. Что касается MKC, то его публичный показ должен состоятся до 2020 года, а сам кроссовер будет относится к 2020 модельному году.



Напомним, Lincoln принадлежит Ford. Этот премиальный бренд ранее присутствовал только в США и Канаде, но с 2014 года он вышел на китайский рынок, и там он пользуется очень хорошим спросом. Между тем, Lincoln в Нью-Йорке представила семиместный внедорожник Aviator.