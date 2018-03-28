Lincoln в Нью-Йорке представила семиместный внедорожник Aviator

В рамках автомобильного шоу в Нью-Йорке состоялась презентация нового семиместного внедорожника Aviator. На автосалоне компания показала концепт модели, серийное производство которой запланировано на 2019 год.

В основе внедорожника расположилась заднеприводная платформа, которую в дальнейшем получит новый Ford Explorer.

Между тем стоит отметить, что ранее Lincoln под названием Aviator выпускала автомобиль, в основе которого лежала платформа старого Explorer.

В компании рассказали, что новинка будет первым гибридом компании, а в составе силовой установки расположится бензиновый битурбированный двигатель.

В салоне модели будет информационно-развлекательная система с 12-дюймовым экраном, а также технология Suspension Preview и комплекс безопасности Co-Pilot360.

В последнем предложат систему автоматического торможения, распознавания пешеходов и мониторинга слепых зон, а также автоматическое переключение света фар и адаптивный круиз-контроль. Больше подробностей о модели в компании не раскрывают.