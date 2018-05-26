«АвтоВАЗ» создаст новый внедорожник, но сохранит выпуск Lada 4х4‍

Руководство отечественного автогиганта официально анонсировало разработку нового внедорожника. Ранее появлялись служи, что российская компания работает над кроссовером или внедорожником, но позже появлялись данные только о выпуске нового поколения легендарной модели.

При этом сегодня глава «АвтоВАЗа» в общении с журналистами заявил, что «АвтоВАЗ» выпустит новый внедорожник, но сохранит выпуск LADA 4х4.

«Мы готовим два крупных запуска, которые будут связаны с новым SUV в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциала Lada 4х4. Фактически, этот SUV дополнит нынешнюю 4х4. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», — цитирует слова Николя Мора «ТАСС».

В свое время глава «Роснано» Анатолий Чубайс сказал, что «Нива» (сейчас модель носит название Lada 4х4) является единственным потребительским продуктом СССР, который был признан всем миром.

Производить «Ниву» в СССР начали в 1977 году и она до сих пор производится на «АВТОВАЗе». Конечно в ней произошло большое количество изменений, но конструктивно и внешне автомобиль не изменился.

Именно из-за стабильного спроса на внедорожник как в России, так и за границей, «АвтоВАЗ» продолжит выпуск модели.

Напомним, что недавно подтвердилась информация о возможности использования в новом поколении внедорожника платформы от Renault.