В Сети появились первые рендеры нового универсала Audi A6 Allroad‍

Седан создан на новой платформе MLB Evo и несмотря на смену поколения модель по-прежнему легко узнаваемая.

В будущем в продаже еще должен появится Audi A6 Allroad quattro, о котором пока ничего неизвестно, но независимый дизайнер уже создал рендер, показав свое видение новинки.



Автором рендера стал дизайнер Тобиас Баттер. Специалисты полагают, что в новом Audi A6 Allroad quattro будет установлена пневматическая подвеска и моторы как у седана. Текущая версия Audi A6 allroad quattro в России сейчас стоит от 4 222 000 руб.