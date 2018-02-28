Представители немецкой компании в рамках специально организованного мероприятия в Ингольштадте провели презентацию нового поколения седана Audi A6. Стоит отметить, что накануне презентации в Сети оказались официальные изображения.

Впрочем, уже сегодня седан Audi A6 нового поколения представлен официально, а мировой общественности его покажут на автосалоне в Женеве через неделю.

В целом автомобиль после смены поколений остался узнаваемым, однако на капоте можно заметить немного больше острых линий. Также модель получила более широкую радиаторную решетку, а в задних фонарях теперь присутствуют вертикальные полоски.

В салоне седана теперь практически нет физических кнопок, а опционально предложат цифровую приборную панель. В основе нового Audi A6 расположилась платформа MLB Evo. Габариты седана изменились и теперь составляют: длина — 4 939 мм (+7 мм), ширина — 1 886 мм (+12 мм), высота — 1 457 мм (+2 мм), а расстояние между осями составит 2 924 мм (+12 мм).

Объём багажника теперь составит 530 литров. На европейском рынке сначала появится вариант модели с «мягким гибридом», где электродвигатель будет выступать в качестве стартер-генератора. Также в силовой линейке будет турбированный шестицилиндровый двигатель объёмом три литра, который выдаст 340 л.с. при 620 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии предложат семискоростной робот, который будет работать с полноприводной трансмиссией quattro ultra с двумя муфтами подключения задних колес. Такая модификация седана ускорится до первой сотни за 5,1 секунды.

Дизельная линейка будет представлена трехлитровым турбированным агрегатом с отдачей 286 лошадиных сил и показателем крутящего момента – 620 Нм. Восьмискоростной автомат будет работать в паре с этим двигателем.

В дальнейшем в продаже появится вариант автомобиля с двухлитровым дизельным агрегатом мощностью 204 л.с. и трехлитровый 231-сильны мотор. На немецком рынке Audi A6 станет доступен для покупки летом по цене от 58 050 евро или почти четыре миллиона рублей. Появление модели на российском рынке стоит ожидать до конца года.

