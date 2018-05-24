Volvo увеличивает производство нового кроссовера Volvo XC40

Шведский производитель автомобилей Volvo сообщил об увеличении объёмов производства нового компактного кроссовера XC40. Напомним, что презентация новинки состоялась в сентябре прошлого года.

Уже в июне модель должна добраться и до российского рынка, о чем сообщалось ранее. Сейчас российские дилеры принимают заказы. Стоимость кроссовера в России начинается от 2 160 000 рублей.

При этом в компании сообщили, что они увеличивают объёмы выпуска автомобиля в связи с высоким спросом.

Уже сейчас компании поступило более 80 тысяч заказов на кроссовер. Объёмы выпуска XC40 будут увеличены на заводе в Европе, а также в Китае. Стоит отметить, что кроссовер уже получил звание автомобиля года в Европе.