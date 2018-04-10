Volvo начнет продажи компактного кроссовера Volvo XC40 в РФ‍ в июне

Российское подразделение шведской компании объявило о старте приема предварительных заказов на кроссовер Volvo XC40, первые партии которого доберутся до дилеров в начале лета.

Для российского рынка новинка в начальной комплектации будет предлагаться с дизельным двигателем, мощность которого составит 150 лошадиных сил.

В паре с двигателем будет работать автоматическая трансмиссия, а также система привода на переднюю ось. Стоимость кроссовера в начальной комплектации составит 2 160 000 рублей.

Максимальная комплектация оценена в 3 045 000 рублей. Всего для модели в России будет доступно четыре силовых установки, два из которых бензиновые T4 (190 л.с.) и T5 (249 л.с.) и дизельные D3 (150 л.с.) и D4 (190 л.с.).

Все силовые установки работают с автоматической коробкой передач. Переднеприводная система будет предлагаться только для базовой версии, тогда как в остальных комплектациях будет система привода на все колеса.

Для шведского кроссовера предусмотрена система полуавтономного управления Pilot Assist, камеры кругового обзора, большой экран мультимедийной системы с вертикальным расположением и большим количеством дополнительных помощников для водителя.

Напомним, Volvo XC40 создан по мотивам концепта Volvo 40.1. Его создали на новой платформе CMA, которая разработана совместно со специалистами китайской компании Geely.