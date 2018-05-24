Российский офис китайской компании отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц. Апрель для марки в России стал удачным, ведь продажи Haval на рынке России в апреле выросли сразу на 46%.

В количественном выражении результат продаж компании составил 211 проданных авто. За период январь-апрель 2018 года дилеры Haval реализовали 703 автомобиля, что на 37% больше.

Бестселлером марки в России все также остается кроссовер Н6, который предлагается по цене от 1 119 900 рублей.

Также стоит напомнить, что в прошлом году модельный ряд Haval в России расширился за счет появления Haval H6 Coupe и дизельного Н9.

Кроме этого, в пресс-службе компании сообщили, что с начала этого года шесть новых автосалонов. Теперь дилерская сеть представлена 17 автосалонами и тремя авторизованными сервисными центрами.