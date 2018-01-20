В дилерских центрах компании Great Wall стартовали официальные продажи обновленной версии Haval H6 Coupe, который позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Пока компания принимает заказы на версию модели Red Label.
Продажи обновленного кроссовера Haval H6 Coupe начала Great Wall
В отличие от предшественника Haval H6 Coupe Red Label получил новую решетку радиатора, головную оптику со светодиодной технологией, а также новый передний и зданий бамперы.
Моторная гамма представлена полуторалитровым 169-сильным мотором и двухлитровым агрегатом мощностью 163 л.с.
В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот с двумя сцеплениями, который будет работать с передне- и полноприводной системами.
Стоимость кроссовера на китайском рынке стартует от 121 000 юаней или 1 069 000 рублей.
В списке оснащенности модели будет от 4 до 6 подушек безопасности, запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ в салон, колесные диски размером 17 или 18 дюймов, климат-контроль, современная информационно-развлекательная система и многое другое.