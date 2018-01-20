Продажи обновленного кроссовера Haval H6 Coupe‍ начала Great Wall

В дилерских центрах компании Great Wall стартовали официальные продажи обновленной версии Haval H6 Coupe, который позиционируется как автомобиль 2019 модельного года. Пока компания принимает заказы на версию модели Red Label.

В отличие от предшественника Haval H6 Coupe Red Label получил новую решетку радиатора, головную оптику со светодиодной технологией, а также новый передний и зданий бамперы.

Моторная гамма представлена полуторалитровым 169-сильным мотором и двухлитровым агрегатом мощностью 163 л.с.

В качестве трансмиссии доступен семискоростной робот с двумя сцеплениями, который будет работать с передне- и полноприводной системами.

Стоимость кроссовера на китайском рынке стартует от 121 000 юаней или 1 069 000 рублей.

В списке оснащенности модели будет от 4 до 6 подушек безопасности, запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ в салон, колесные диски размером 17 или 18 дюймов, климат-контроль, современная информационно-развлекательная система и многое другое.