Выставка раритетных автомобилей пройдёт в Москве‍

На выставке-аукционе будет представлено более 40 единиц ретро-автомобилей зарубежного и российского производства.

Получившая название «Редкие автомобили» выставка-аукцион состоится в период с 1 по 6 мая и будет проходить в московском Центральном доме художника на Крымском валу.

Как сообщают организаторы мероприятия, на выставке покажут ретро-автомобили и мотоциклы различных годов выпуска, стран производства и классов.

На мероприятии будет немалый раздел выставки, который посвящен советскому автопрому, а еще посетили смогут увидеть и автомобили таких марок как Mercedes Benz, Porsche, Vespa, Bentley, Cadillac, Ferrari, Harley Davidson, Horch, Jaguar и ряд других.

Особым экспонатом выставки станет восьмиколесный вездеход «Арго», существующий в единственном экземпляре.

Уже 6 июня состоится аукцион, на котором продадут редкие и классические авто.