В Румынии представили новый Dacia Duster на гусеничной тяге

Для самого доступного в ЕС кроссовера с полным приводом разработали версию с гусеничным ходом. Как сообщается, стоимость переоборудования автомобиля обойдется в 11 тысяч долларов.

В Румынии на выставке для военных и спецслужб привезли новое поколение Dacia Duster со специальными гусеницами, которые установили вместо колес.

Такой автомобиль способен проезжать практически по любому бездорожью. Как считают разработчики, кроссовер Duster с гусеницами может быть очень полезным в сельском хозяйстве и поисковых операциях в любое время года и при любых погодных условиях.

Для того, чтобы установить на Duster гусеницы клиенту потребуется заплатить 11 тысяч долларов.

В эту стоимость входят не только сами гусеницы, но и их установка и настройка. Других подробностей про гусеничный Duster пока не раскрывают. Стоит отметить, что в Европе Duster продается под маркой Dacia, а в России под брендом Renault.

Напомним в России стартовали продажи лимитированной версии Renault Duster Dakar.

