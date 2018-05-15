Renault в РФ начала продажи лимитированной версии Duster Dakar

На российском рынке стартовали продажи спецверсии кроссовера Renault Duster, модификация под названием Dakar уже доступна по цене от 1 005 990 руб.

Российский офис французского автопроизводителя обявил о старте продаж и ценах на спецверсию популярного в РФ кроссовера.

Renault Duster Dakar предлагается для заказа по цене от 1 005 990 рублей, а максимальная комплектация спецверсии стоит от 1 095 990 руб.

Кроссовер в версии Dakar отличается от классического варианта 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, расширителями колесных арок и хромированной защитной накладкой на заднем бампере.



В базовое оснащение спецверсии входят накладки на пороги с надписью Dakar, боковые молдинги и система дистанционного запуска мотора.

Модель доступна с 1,6 и 2,0-литровыми бензиновыми моторами и 1,5-литровым турбодизелем. Собирается Renault Duster Dakar на российском заводе марки.