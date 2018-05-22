В конце года на конвейерную линию станет новое поколение Mercedes-Benz G-Class с дизельным мотором, эту модель укомплектуют ДВС, позаимствованным у седана S-Class.
Новый дизельный Mercedes-Benz G-Class появится в продаже в марте 2019 года
22.05.2018 00:29
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В Европе продажи дизельного Mercedes-Benz G-Class стартуют в следующем году в марте, такие данные приводит зарубежный профилирующий портал Mercedes-Benz Passion Blog со ссылкой на собственные источники.
Под капотом дизельного внедорожника будет установлен мотор OM 656, который впервые появился на седане седане S-Class в 2017 году.
Позже его стали предлагать на новом CLS. Модель Mercedes-Benz G-Class с дизелем получит индекс G350d 4Matic.
Под ее капотом установят 2,9-литровый шестицилиндровый мотор с 340-сильной отдачей и 700 Нм крутящего момента.
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