Уже не секрет, что в компании KIA готовят к серийный вариант концепта KIA Telluride, представленного два года назад.
В Сети появились изображения флагманского внедорожника KIA Telluride
21.05.2018 10:27
104 0
Ранее в компании официально подтвердили работу над проектом по созданию товарного KIA Telluride, однако подробностей пока не раскрывают.
Впрочем, ранее тестовые прототипы автомобиля были замечены в ходе тестирования, а на основании шпионских фото и внешности концепта, независимые дизайнеры решили показать, как будет выглядеть товарная версия внедорожника KIA Telluride.
Пока достоверно неизвестно, какая моторная гамма будет у автомобиля. Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, но ожидается, что у новинки будут и стандартные ДВС. Ранее сообщалось, что серийная версия KIA Telluride сохранит дизайн концепта.
Комментарииcomments powered by HyperComments