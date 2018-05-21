В Сети появились изображения флагманского внедорожника KIA Telluride‍

Уже не секрет, что в компании KIA готовят к серийный вариант концепта KIA Telluride, представленного два года назад.

Ранее в компании официально подтвердили работу над проектом по созданию товарного KIA Telluride, однако подробностей пока не раскрывают.

Впрочем, ранее тестовые прототипы автомобиля были замечены в ходе тестирования, а на основании шпионских фото и внешности концепта, независимые дизайнеры решили показать, как будет выглядеть товарная версия внедорожника KIA Telluride.

Пока достоверно неизвестно, какая моторная гамма будет у автомобиля. Концепт был оснащен гибридной силовой установкой, но ожидается, что у новинки будут и стандартные ДВС. Ранее сообщалось, что серийная версия KIA Telluride сохранит дизайн концепта.