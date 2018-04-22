Презентация концепта нового внедорожника компании KIA состоялась два года назад, теперь специалисты марки начали работать над его серийной версией.
Серийный внедорожник KIA Telluride повторит дизайн концепта
22.04.2018 09:24
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Как стало известно зарубежным источникам, серийный внедорожник KIA Telluride повторит дизайн концепта KIA Telluride. Автомобиль окажется больше, чем Sorento Prime.
В 2018 году руководство компании одобрило этот проект, а значит он пойдет в серию. Концепт Telluride получил размеры: 5 001 мм — длина, 2 009 мм — ширина и 1 801 мм — высота.
Расстояние между осями составляет 3 073 мм.
Концепт получил гибридную установку с 3,5-литровым ДВС и электродвигателем. Общая мощность силовой установки составила 400 л.с.
Большой внедорожник будет глобальным, причем предполагается, что его могут привезти в Россию в качестве замены Mohave.
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