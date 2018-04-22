Презентация концепта нового внедорожника компании KIA состоялась два года назад, теперь специалисты марки начали работать над его серийной версией.

Как стало известно зарубежным источникам, серийный внедорожник KIA Telluride повторит дизайн концепта‍ KIA Telluride. Автомобиль окажется больше, чем Sorento Prime.

В 2018 году руководство компании одобрило этот проект, а значит он пойдет в серию. Концепт Telluride получил размеры: 5 001 мм — длина, 2 009 мм — ширина и 1 801 мм — высота.

Расстояние между осями составляет 3 073 мм.

Концепт получил гибридную установку с 3,5-литровым ДВС и электродвигателем. Общая мощность силовой установки составила 400 л.с.

Большой внедорожник будет глобальным, причем предполагается, что его могут привезти в Россию в качестве замены Mohave.