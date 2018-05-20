Эксперты составили ТОП-10 самых популярных автомобилей с МКПП в РФ‍

На российском рынке продолжают падать продажи автомобилей с механической коробкой передач, и по итогу первых трех месяцев 2018 года их доля составляет 45% от общих продаж авто. Таким образом, доля автоматических трансмиссий в РФ составляет 55%. В числе последних есть вариаторы, классические «автоматы» и роботизированные коробки.

Согласно исследованию «АВТОСТАТ», лидером продаж с МКП в первом квартале является отечественная марка Lada. За отчетный период таких автомобилей было продано 71 тыс. ед.

Второе место у Renault. Французская марка за отчетный период в России реализовала 24,2 тыс. авто с «механикой».

Третье место в рейтинге досталось корейской компании KIA – 12,4 тыс. ед. Также в ТОП-10 попали Hyundai и Skoda.

За этими марками закрепилось четвертое и пятое место соответственно. Россияне купили 9,8 тыс. ед. автомобилей Hyundai с МКП и 7,1 тыс. ед. Skoda.

Вторая пятерка лидеров располагается следующим образом:



В общей сложности в первом квартале было продано 165,5 тыс. автомобилей с механикой.

Ранее эксперты «АВТОСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных иномарок с АКП.