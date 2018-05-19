В Brilliance рассказали о планах по производству своих авто в России

Дело в том, что ранее модели Brilliance выпускались на заводе «ДерВейс», где осуществлялась сборка моделей V5, седаны H230 и H530.

При этом выпуск авто на этой производственной площадке был прекращен по причине завершения контракта с заводом. Теперь производитель рассматривает возможность сборки авто на другом предприятии, в связи с тем, что «ДерВейс» у заводе не поддержки от государства.

Какой будет выбран завод и какие варианты рассматриваются пока неизвестно, но возможно производство моделей Brilliance наладят на заводе «Автотора» и вероятно методом крупноузловой сборки, пишут журналисты «Российской газеты».

Говоря о планах компании то нельзя отметить и тот факт, что компания несмотря на низкие продажи авто в России, все же намерена расширить свой модельный ряд в стране и ближайшей новинкой станет кроссовер V3, который появится в третьем квартале этого года.