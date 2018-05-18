Вышедший еще в 2015 году кроссовер Brilliance V3 должен был стартовать на российском рынке в апреле текущего года. Ранее продажи анонсировали на весну, но теперь представители компании в общении с российскими журналистами сообщили, что начало продаж кроссовера было перенесено.
Brilliance V3 поступит в продажу в России в третьем квартале 2018 года
18.05.2018 18:44
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Новыми сроками выхода называют третий квартал 2018 года. Модель в России предложат с одним двигателем в четырех комплектациях.
Так, Brilliance V3 будет оснащен 1,5-литровым двигателем, мощность которого составляет 107 л.с. Пару силовой установке составит автоматическая или механическая коробки передач.
«С точки зрения долгосрочной перспективы Россия остается тем рынком, за который крупные автобренды напряженно конкурируют. Поэтому Россия имеет для «Бриллианс Мотор» стратегическое значение, а на данный момент компания готовится к старту продаж новой модели – компактного кроссовера Brilliance V3» — цитирует слова представителя компании агентство «Автостат».
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