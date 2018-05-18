Brilliance V3 поступит в продажу в России в третьем квартале 2018 года‍

Вышедший еще в 2015 году кроссовер Brilliance V3 должен был стартовать на российском рынке в апреле текущего года. Ранее продажи анонсировали на весну, но теперь представители компании в общении с российскими журналистами сообщили, что начало продаж кроссовера было перенесено.