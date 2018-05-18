В Сети появились новые фото обновленного хэтчбека LADA Granta‍

В Интернете появились новые фотографии с обновленной версией хэтчбека LADA Kalina, который как известно, станет частью семейства Lada Granta, а от названия Kalina «АвтоВАЗ» откажется.

Обновленная версия хэтчбека, судя по фото, получит новые колесные диски и обновленную внешность в фирменном стиле LADA, где появится иная решетка радиатора, крышка капота, боковые зеркала, оптика и другое.

Что касается силовой линейки, то она останется без изменений. На фотографии под капотом модели находится 106-сильный вазовский двигатель.

Презентация хэтчбека LADA Granta будет проходить в августе на Московском автосалоне. Также в конце лета будут представлены и другие новинки «АвтоВАЗа» о которых более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.