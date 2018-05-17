Фургон Renault Kangoo нового поколения поступит в продажу в 2019 году

Компактный фургон Renault Kangoo является популярной моделью, но за последний год она стала сдавать позиции, особенно после презентаций конкурирующих моделей Citroen Berlingo , Peugeot Rifter и Opel Combo .

В Renault решили не отставать от своих ближайших конкурентов и уже в начале следующего года представить новое поколение фургона Kangoo.

В сентябре ожидается презентация пассажирской версии Renault Kangoo. По слухам его создадут по мотивам концепта Frendzy, который был показан еще в 2011 году.



Предположительно в основе нового поколения Renault Kangoo будет платформа CMF/C-D. Моторная гамма третьего поколения Kangoo будет состоять из нового бензинового 1,3-литрового турбомотора с отдачей от 115 до 140 л.с. и 1,5-литрового дизельного двигателя мощностью от 85 до 115 лошадиных сил. Ожидается появление и гибридной версии.