Фургон Combo нового поколения представила компания Opel

Новинка от немецкого автопроизводителя Opel Combo делит платформу с новым Berlingo от компании Citroen и Peugeot Partner, который еще не представили публике.

Фургон Combo Life нового поколения представила компания Opel. Его презентация пройдет в рамках Женевского автосалона. Новинка от немецкого автопроизводителя Opel Combo делит платформу с новым Berlingo от компании Citroen и Peugeot Partner, который еще не представили публике.

Новый фургон выйдет в двух вариациях — в стандартном исполнении с длиной 4,4 м и с удлиненной колесной базой — 4,75 метра. Багажное отделение стандартного фургона получит объем 750 литров, а в длиннобазный автомобиль поместится до 1050 литров груза.

Панель приборов Opel Combo Life весьма схожа с новым Berlingo, у них одинаковый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса.

Новый фургон оснастят проекционным дисплеем, адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков, функцией соблюдения рядности движения и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.