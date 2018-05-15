Новый гибридный седан Honda Insight встал на конвейер

В США стартовала сборка нового гибрида Honda Insight. Ээта модель со сменой поколения изменила тип кузова и теперь она построена на последнем поколении Honda Civic.

Выпускать седан Insight начали в штате Индиана, где еще выпускают кроссовер CR-V и модели семейства Civic. Стоит отметить, что силовая установка для Insight производится на трех разных заводах, ее в единое цело собирают на конечной линии.



Презентация новой Honda Insight прошла на автосалоне в Нью-Йорке. Эта модель получила 1,5-литровый ДВС и два электрических мотора (один работает в качестве генератора, второй установлен на передней оси).

Аккумулятор гибрида разместили под задним сиденьем, но ее мощности хватает только на 1,6 километра. При этом в гибридном режиме работы автомобиль потребляет всего 4,3 литра в городском цикле. В продажу Honda Insight поступит в начале лета, а цены на модель будут объявлены позже.