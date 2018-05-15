Назван ТОП-10 марок-лидеров по продажам дизельных автомобилей в РФ

Самые популярные марки по продажам дизельных автомобилей на российском рынке назвали по итогам продаж за первый квартал текущего года.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», чаще всего в России продаются дизельные автомобили японского бренда Toyota.

На автомобили с дизельными установками пришлось 5 983 ед. Вторым по объёму продаж дизельных авто стал BMW, реализовавший в России 5 001 дизельный автомобиль.

Третье место досталось марке Mitsubishi с результатом 3 088 ед. В первую пятерку по продаже дизельных авто вошли Mercedes-Benz и Volkswagen с показателями 2 598 и 2 419 штук.

В десятку вошли: KIA (2360 шт.), Land Rover (1853 шт.), Renault (1838 шт.), Hyundai (1305 шт.) и Audi (1159 шт.).

В целом на российском рынке было реализовано 30,3 тыс. новых автомобилей с дизельными моторами, а этот результат на 8,3% превышает прошлогодний.