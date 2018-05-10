Эксперты назвали самые ожидаемые в России автомобильные новинки мая

Проанализировав анонсы новинок для российского рынка эксперты подготовили рейтинг, в который вошли модели, появление которых запланировано на май 2018 года.

В этом месяце на российском рынке появятся как новинки, так и обновленные версии автомобилей. В числе новинок оказался китайский кроссовер Hawtai Laville, о котором не так давно сообщалось.

Китайский автомобиль был представлен на автосалоне в Москве, а вот до дилеров он доберется через неделю. Стоимость кроссовера составит 949 800 рублей минимум.

Subaru в этом месяце начнет продажи обновленного седана Legacy, который получил обновленную внешность и салон, но будет доступен с прежней моторной гаммой и трансмиссиями.

Еще одной новинкой становится Lexus RX, заказы на который начались в марте. Цена на модель составляет 3 804 000 рублей минимум. Еще в мае до дилерских центров доберется Mercedes-Benz CLS, стоимость которого была объявлена в январе.