Новый кроссовер Hyundai Tucson 2019 начал поступать к дилерам

Один из экземпляров обновленной версии кроссовера удалось запечатлеть на стоянке одного из дилеров в Южной Корее.

Как известно, презентация кроссовера 2019 модельного года состоялась в марте текущего года и проходила на автосалоне в Нью-Йорке.

Теперь компания начала готовить автомобиль к продажам, которые по всей видимости, стартуют с корейского рынка, а позже доберутся и до других рынков.

Напомним, что обновленный кроссовер получил изменения в интерьере и экстерьере, а также произошли изменения и в моторной гамме. Более подробно о кроссовере 2019 года и изменениях портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.