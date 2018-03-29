Новый кроссовер Hyundai Tucson был представлен в Нью-Йорке

Корейский автопроизводить провел масштабный рестайлинг для кроссовера Hyundai Tucson, в котором полностью изменилась передняя панель, добавились опции и существенно изменили переднюю часть кроссовера. Также в кроссовере изменилась моторная гамма.

Кроссовер получил новую оптику, радиаторную решетку именные бампера и другие наконечники выхлопной системы. Также для кроссовера теперь доступны 18-дюймовые колесные диски. В целом теперь модель смотрится агрессивнее и богаче.



В салоне обновленного Tucson, полностью новая передняя панель, экран мультимедийной системы теперь находится над панелью, а сама мультимедийная система получила поддержку смартфонов и сервисы Blue Link.

Еще в салоне появились новые кожаные кресла, изменённое салонное зеркало и USB-порт для зарядки гаджетов для задних пассажиров.

Теперь в базовое оснащение Tucson входит электронный стояночный тормоз, система предотвращения фронтального столкновения, система слежения за полосой движения и интеллектуальный круиз-контроль.

Под капотом рестайлингового корейского кроссовера теперь будут ставить только 2,0 и 2,4-литровые бензиновые моторы с отдачей 164 и 181 л.с. Трансмиссия для кроссовера только шестиступенчатая автоматическая.