Япония готовится провести первые испытания летающего автомобиля‍

Специалисты уже закончили подготовку к первым испытания своего беспилотного автомобиля, который будет летать как квадрокоптер.

Испытания машины будут проводить в городе Тоёда, тут же находится главный офис компании Toyota Motor.

В мае летающее транспортное средство начнут испытывать в беспилотном режиме. Машина сможет ездить по дорогам общего назначения и подниматься в воздух за счет четырех винтов.

Сам по себе летающий автомобиль очень маленький и его длина не превысит 3,7 метра, а его салон будет двухместным.

Автомобиль сможет подниматься в воздух максимум на 10 метров и передвигаться в воздухе со скоростью до 100 км/ч.

Стоит отметить, что в разработке летающего авто приняла участие и Toyota Motor, которая спонсировала проект компании Cartivator. Ожидается, что презентация летающего авто произойдет в 2020 году в Токио на открытии Олимпийских игр.

Серийный вариант летающего транспортного средства должен выйти в 2025 году, но если к этому времени будут решены законодательные вопросы.