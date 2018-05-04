Новый кабриолет Skoda Karoq: первые «живые» фотографии

Недавно портал «ТвоёАвто» сообщал, что с туденты разрабатывают новый молодежный кабриолет , в основе которого расположится кроссовер Karoq.

Сегодня в Сети были опубликованы первые фотографии кабриолета, созданного учащимися школы компании Skoda в Млада-Болеславе.

Габариты кабриолета остались прежними за исключением высоты, а вот в отличие от кроссовера кабриолет получил иные передние стойки, ручки дверей и складывающуюся крышу.

Под капотом кабриолета расположится 1,5-литровый бензиновый двигатель, оснащённый турбиной. С таким двигателем открытая версия кроссовера разгонится до 100 км/ч за 8,4 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 204 км/ч. Презентация кабриолета состоится в начале лета.