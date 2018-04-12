В чешской компании сообщили, что кроссовер Skoda Karoq получил версию в кузове кабриолет, разработанную группой студентов.

Так, кроссовер Skoda Karoq превратили в молодежный кабриолет, который будет представлен уже летом этого года.

Сейчас готовится прототип новой модификации, а пока компания опубликовала первые эскизные изображения.

Над кабриолетом работают 20 студентов, которые учатся в училище Skoda в Млада-Болеславе. Кабриолет создают на базе кроссовера, которому убрали крышу.

Презентация концепта будет проходить на специальном мероприятии в июне.