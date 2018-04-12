В чешской компании сообщили, что кроссовер Skoda Karoq получил версию в кузове кабриолет, разработанную группой студентов.
Кроссовер Skoda Karoq превратили в молодежный кабриолет
12.04.2018 20:19
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Так, кроссовер Skoda Karoq превратили в молодежный кабриолет, который будет представлен уже летом этого года.
Сейчас готовится прототип новой модификации, а пока компания опубликовала первые эскизные изображения.
Над кабриолетом работают 20 студентов, которые учатся в училище Skoda в Млада-Болеславе. Кабриолет создают на базе кроссовера, которому убрали крышу.
Презентация концепта будет проходить на специальном мероприятии в июне.
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