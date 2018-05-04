Hyundai ix35 сменил поколение на китайском рынке еще осенью 2017 года, при этом с момента его выхода на рынке наблюдается отличный спрос. Новый Hyundai ix35 уже бьёт рекорды по продажам на рынке Китая, став бестселлером марки в КНР.

В первом квартале этого года, как сообщили в компании, удалось реализовать 38 тысяч кроссоверов Hyundai ix35, а это лучший результат среди продаж других моделей марки.

Напомним, что кроссовер нового поколения был создан на базе старого ix35. Начальная стоимость модели составляет 119 900 юаней или 1,73 миллиона рублей.

В этой версии для кроссовера доступен только передний привод и механическая коробка передач на шесть ступеней.

В топовом исполнении модель доступна с шестискоростным автоматом и полным приводом по цене 161 900 юаней (1 584 000 рублей). Моторная гамма представлена двухлитровым 163-сильным мотором.