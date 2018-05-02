Первый внедорожник от компании Rolls-Royce представят публике 10 мая‍

В компании Rolls-Royce готовятся к презентации первого в своей истории кроссовера. Новинка под названием Cullinan будет официально представлена 10 мая 2018 года.

Подробностей о новинке производитель не раскрывает. Ранее компания сама публиковала тизерные видео, в которых демонстрировала тестирования кроссовера.

По предварительной информации базовый вариант кроссовера будет иметь длину 5,5 метра. В дальнейшем у автомобиля появится версия с удлиненным кузовом, длина которой будет достигать 6 метров.

В основе новой модели расположится платформа Rolls-Royce Phantom.