В компании Rolls-Royce готовятся к презентации первого в своей истории кроссовера. Новинка под названием Cullinan будет официально представлена 10 мая 2018 года.
Первый внедорожник от компании Rolls-Royce представят публике 10 мая
02.05.2018 19:10
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Подробностей о новинке производитель не раскрывает. Ранее компания сама публиковала тизерные видео, в которых демонстрировала тестирования кроссовера.
По предварительной информации базовый вариант кроссовера будет иметь длину 5,5 метра. В дальнейшем у автомобиля появится версия с удлиненным кузовом, длина которой будет достигать 6 метров.
В основе новой модели расположится платформа Rolls-Royce Phantom.
Rolls-Royce на видео показала тесты первого кроссовера Cullinan в пустыне
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