Новый Rolls-Royce Cullinan получил выдвигающиеся из салона сидения

В компании Rolls-Royce продолжают подогревать интерес поклонников, публикуя новые видео и изображения. Накануне в Сети появился видеоролик, в котором компания показала необычную опцию своего первого кроссовера — выдвигающиеся из салона сидения.

Сейчас неизвестно будет ли эта опция стандартной и предусмотренной в комплектациях, либо её можно получить только за дополнительную плату.

Но, как рассказали представители компании, выдвигающиеся кожаные сидения со столиком из специального отделения в багажнике могут позволить «полюбоваться природой, либо просто сидеть и наблюдать за детьми».

Напомним, что официальная презентация Rolls-Royce Cullinan запланирована на лето. Кроссовер доберется и до российского рынка, только случится это в 2019 году.

Сейчас этот автомобиль доступен для предзаказа по цене 35 миллионов рублей. У внедорожника будет конструкция открывания дверей подобная как у Phantom.

В основе Rolls-Royce Cullinan будет расположена алюминиевая платформа, такая же как и у нового Phantom. В движение внедорожник будет приводится 6,75-литровым двигателем с 12 цилиндрами. Какова будет отдача агрегата после модернизации неизвестно.

