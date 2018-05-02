Infiniti готовит к выпуску новую линейку электрокаров

Предвестником новой линейки электрокаров Infiniti стал концепт Q Inspiration представленный в рамках Пекинского автосалона в прошлом месяце.

Новинка создавалась с целью демонстрации дизайнерских направлений будущих новинок. Как позже выяснилось, концептуальная модель демонстрировала дизайн новой линейки электромобилей компании. В электрокарах будет новая платформа, разработанная совместно с Nissan.

Первый электромобиль Infiniti будет представлен в следующем году, а уже в 2025 году в модельной линейке премиальной марки будет половина электрифицированных авто.

Говоря о новой платформе для электромобилей, то в ней предусматривает расположение двух силовых установок – двигатель с переменным сжатием и электродвигатель. Для полноприводного автомобиля электромотор расположат на задней оси.