Серийное производство автомобиля для рынка России будет налажено на предприятии в Беларуси.
Кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS приедет в РФ до конца этого года
02.05.2018 15:46
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Стоит отметить, что представленный кросс-хэтч Geely Emgrand GS в 2016 году в Москве должен был появится в продаже в прошлом году, однако по каким-то причинам этого не произошло.
Новыми сроками выхода называют 2018 год. Как сообщается, кросс-хэтч Geely Emgrand GS приедет на российский рынок к концу года.
О стоимости модели, также как о комплектациях информации сейчас нет. Geely Emgrand GS в России станет конкурентом таким моделям как Lada Xray и Renault Sandero Stepway.
Между тем напомним, что для китайского рынка Emgrand GS уже получил обновление, но в нашу страну вероятнее всего приедет дорестайлинговый вариант.
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