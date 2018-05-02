Кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS приедет в РФ до конца этого года‍

Серийное производство автомобиля для рынка России будет налажено на предприятии в Беларуси.

Стоит отметить, что представленный кросс-хэтч Geely Emgrand GS в 2016 году в Москве должен был появится в продаже в прошлом году, однако по каким-то причинам этого не произошло.

Новыми сроками выхода называют 2018 год. Как сообщается, кросс-хэтч Geely Emgrand GS приедет на российский рынок к концу года.

О стоимости модели, также как о комплектациях информации сейчас нет. Geely Emgrand GS в России станет конкурентом таким моделям как Lada Xray и Renault Sandero Stepway.

Между тем напомним, что для китайского рынка Emgrand GS уже получил обновление, но в нашу страну вероятнее всего приедет дорестайлинговый вариант.