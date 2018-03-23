Geely рассекретила обновленный кроссовер Geely Emgrand GS

Обновленный вариант Emgrand GS будет представлен официально в следующем месяце. В обновленном хэтчбеке, выполненным в стиле кроссовера предложат две модификации.

Первая будет обычная, а вторая «спортивная». В последней будут красные суппорты и спортивная внешность.

В целом после обновления автомобиль получил новый передние и задний бамперы, новые фары со светодиодной технологией, а также обновленную решётку радиатора.

Дорожный просвет был увеличен на 13 мм и теперь составляет 193 мм. Об изменениях в салоне пока не сообщается. Моторная гамма в обновленном кроссовере изменится и вместо турбированного 1-3-литрового агрегата будет 1,4-литровый турбированный двигатель, который выдаст 133 л.с. при 215 Нм крутящего момента.

В линейке двигателей останется и 1,8-литровый 133-сильный агрегат. Пару моторам составит шестискоростная механика или робот с двумя сцеплениями. Система привода будет только на переднюю ось.