Mini объявила о своем втором электромобиле Mini BEV

Новинка от британской марки появится в ближайшие пару лет и это уже будет второй полностью электрический автомобиль от Mini.

Компания Mini уже объявила о своем втором электромобиле Mini BEV, который создается доя китайского рынка. Его разработкой уже занимаются специалисты компании.

Также представители компании отметили, что этот электромобиль создается исключительно для рынка Китая, поэтому ожидать его за пределами этого рынке не стоит.

Его серийное производство планируется наладить на совместном предприятии Mini и Great Wall Motors. Подробностей о новинке пока не раскрывают.

Что касается первого серийного электромобиля, то он создается на базе трехдверной версии хэтчбека, а его продажи стартуют в 2019 году.