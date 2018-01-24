Компания MINI вывела на зимние тесты свой первый электрокар

Британская марка начала тестовые испытания первого своего электромобиля с Полярного круга, где и был замечен тестовый прототип, фото которого появились в Сети. Напомним, что предвестник электромобиля был представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Подробностей о новинке пока нет, при этом ранее стало известно, что автомобиль будет получит детали, которые напечатают на 3D-принтере.

По предварительным данным, силовые установки нового электрокара будут позаимствованы от BMW i3. Последний в свою очередь имеет 170- или 184-сильную силовую установку.

Заявленный запас хода немецкой модели составляет 170 или 200 км.

Ожидается, что на рынке электрический MINI появится в следующем году.