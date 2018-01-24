Британская марка начала тестовые испытания первого своего электромобиля с Полярного круга, где и был замечен тестовый прототип, фото которого появились в Сети. Напомним, что предвестник электромобиля был представлен в сентябре на автосалоне во Франкфурте.
Компания MINI вывела на зимние тесты свой первый электрокар
24.01.2018 17:40
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Подробностей о новинке пока нет, при этом ранее стало известно, что автомобиль будет получит детали, которые напечатают на 3D-принтере.
По предварительным данным, силовые установки нового электрокара будут позаимствованы от BMW i3. Последний в свою очередь имеет 170- или 184-сильную силовую установку.
Заявленный запас хода немецкой модели составляет 170 или 200 км.
Ожидается, что на рынке электрический MINI появится в следующем году.
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