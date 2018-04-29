Toyota уже готовит к запуску новый седан Toyota Corolla

Седан нового поколения уже замечали на тестовых испытаниях, правда прототип автомобиля был облачен в толстый слой камуфляжной пленки.

По последним данным, новый Toyota Corolla будет позиционироваться как автомобиль 2020 модельного года, но при этом компания уже начала готовится к запуску модели.

На выпуск новой Toyota Corolla будет потрачено порядка 170 миллионов долларов, а на заводе появится дополнительно 400 новых рабочих мест.

Серийное производство нового поколения седана стартует на предприятии компании штате Миссисипи и Алабама.

Стоит отметить, что первый автомобиль Toyota Corolla на заводе в Миссисипи сошел с конвейера в ноябре 2011 года и уже сейчас там выпущено более 500 тысяч экземпляров.