На дорожных тестах в США‍ замечена Toyota Corolla нового поколения

Японский автопроизводитель начал тестовые испытания новой генерации седана Toyota Corolla. Тестовый прототип автомобиля был замечен на дорогах неподалеку от Анн-Арбора.

Ранний тестовый прототип новой генерации Corolla облачен в толстый слой камуфляжной пленки, которая скрывает все изменения.

Смена поколений произойдет через два года и автомобиль нового поколения будет позиционироваться как модель 2020 года.

В основе нового Corolla расположится платформа Toyota New Global Architecture (TNGA). При этом моторная гамма может быть представлена силовыми агрегатами немецкой компании BMW.

Дело в том, что немецкий и японский автопроизводители стали партнерами, а в рамках партнерства Тойота сможет использовать силовые агрегаты БМВ.