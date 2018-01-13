Японский автопроизводитель начал тестовые испытания новой генерации седана Toyota Corolla. Тестовый прототип автомобиля был замечен на дорогах неподалеку от Анн-Арбора.
На дорожных тестах в США замечена Toyota Corolla нового поколения
13.01.2018 22:03
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Ранний тестовый прототип новой генерации Corolla облачен в толстый слой камуфляжной пленки, которая скрывает все изменения.
Смена поколений произойдет через два года и автомобиль нового поколения будет позиционироваться как модель 2020 года.
В основе нового Corolla расположится платформа Toyota New Global Architecture (TNGA). При этом моторная гамма может быть представлена силовыми агрегатами немецкой компании BMW.
Дело в том, что немецкий и японский автопроизводители стали партнерами, а в рамках партнерства Тойота сможет использовать силовые агрегаты БМВ.
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