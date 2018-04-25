АвтоВАЗ с 1 мая 2018 года повысит цены на все свои автомобили на 1 – 2%

Удорожание автомобилей может произойти из-за скачка курса рубля, о чем рассказали представители крупных дилерских компании в общении с российскими журналистами.

Как пишут «Ведомости», с 1 мая АВТОВАЗ в РФ поднимет цены на весь модельный ряд на 1 – 2% в зависимости от модели и комплектации.

Возможность изменения цены на автомобили Лада будет из-за недавних колебаний курса рубля. Как сообщается, локализация автомобилей Lada составляет 85%, а часть компонентов закупают из-за границы.

Как именно изменится цена конкретных моделей пока неизвестно. Напомним, что с начала года все автомобили Lada подорожали в среднем на 15 тысяч рублей, о чем более подробно портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.