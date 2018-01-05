«АвтоВАЗ» поднял цены на все модели Lada в среднем на 15 тыс. рублей

Автомобили отечественного автогиганта стали дороже с начала 2018 года в среднем на 15 тысяч рублей. Изменение цен затронуло весь модельный ряд Lada.

Так, с 1 января 2018 года подорожал популярный седан Лада веста, причем во всех комплектациях. В базовой версии четырехдверка обойдется по цене 569 900 рублей, а это на 15 тысяч рублей дороже.

Универсал Lada Vesta SW и его кросс-версия теперь имеют минимальные ценники 654 900 и 770 900 рублей соответственно.

В базовом исполнении обе модели подорожали на 15 тысяч рублей, а топовые комплектации прибавили в цене и вовсе 19 тысяч рублей.

Lada Granta подорожала на десять тысяч рублей, на эту же сумму стал больше ценник на Калину. Также АвтоВАЗ увеличил цены и на Lada Priora, стоимость которой теперь начинается от 414 900 рублей, а цена базовой комплектации хэтчбека Lada XRay составляет 614 900 рублей, что больше на 15 тысяч.

Lada Largus во всех версиях стал дороже также на 15 тысяч рублей, а внедорожник Lada 4×4 подорожал в пределах от 8 до 16 тысяч рублей в зависимости от исполнения.

Несмотря на изменение стоимости автомобилей Lada, некоторые из них возглавляют рейтинг самых дешевых моделей по состоянию на начало 2018 года.