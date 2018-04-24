Infiniti разрабатывает новую платформу для электромобилей

Специалисты компании Infiniti занялись разработкой новой платформы, которая будет предназначена для электромобилей.

Новая платформа будет создана по мотивам той, на которой создавался концепт Q Inspiration. Этот концепт создавали с целью демонстрации дизайна будущих новинок компании.

Более подробно о прототипе портал «ТвоёАвто» писал ранее. На новой платформе уже в 2021 году появится первый электромобиль из четырех запланированных.

Первая модель будет создана по мотивам того же Q Inspiration. Новая основа для автомобилей будет предусматривать создание автомобилей как полностью электрических, так и с гибридной силовой установкой.