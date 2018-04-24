Лимузин «Кортежа» может не понадобиться Путину для инаугурации‍

Недавно СМИ сообщали, что лимузин, разработанный в рамках проекта «Кортеж», будет представлен на инаугурации Владимира Путина.

При этом стоит отметить, что еще в процессе разработки автомобилей проекта было сказано, что лимузин будет представлен именно на инаугурации, однако теперь появились новые данные.

По данным источников издания «РИА Новости», новый автомобиль «Кортеж» может не понадобится президенту 7 мая, а воспользуется он им уже после.

Как оказалось, это связано с организацией мероприятия, в котором произошли некоторые изменения.

Якобы эти изменения в мероприятии и связаны с лимузином президента, хотя ранее говорилось, что автомобиль полностью готов технически.

Ранее сообщалось, что автомобили проекта «Кортеж» представят на Московском автосалоне.