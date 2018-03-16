Автомобили проекта «Кортеж» представят на Московском автосалоне

На Московском международном автосалоне будут показаны первые экземпляры автомобилей марки «Кортеж», при этом президентский лимузин на публике появится на инаугурации нового президента России.

Как удалось узнать «РИА Новости», на автосалоне, который начнет свою работу в августе текущего года, будут показаны седан и минивэн.

Первыми в свободную продажу должны поступит седаны, а в дальнейшем будут смотреть на покупательский спрос.

Известно, что первые автомобили проекта «Кортеж» уже поступили в Федеральную службу охраны (ФСО).

Пока ведомство получило 16 авто, но в дальнейшем автопарк будут расширен до 70 единиц. Ранее сообщали, что в год будет собираться до 300 авто в год.