Презентация новой флагманской модели китайской компании состоялась в начале январе, а позже появилась информация, что новинка может добраться до России.
Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 поступил к дилерам
22.04.2018 13:01
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При этом на китайском рынке модель станет доступна для покупки в начале следующего месяца, но уже сейчас новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 поступил к дилерам.
Пока первая партия кроссовера добралась до дилеров в качестве выставочных экземпляров, но уже скоро приедут и автомобили для продажи.
Начальная стоимость нового Chery Tiggo 8 составит сто тысяч юаней или 975 тысяч рублей, а за самую дорогую комплектацию модели попросят 141 тыс. юаней или почти 1.4 миллиона рублей.
Напомним, что кроссовер получил один двигатель, которым стал бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 149 л.с.
Среди трансмиссией будет доступна шестискоростная механика или робот с двумя сцеплениями. Система привода будет только на переднюю ось.
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