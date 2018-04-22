Презентация новой флагманской модели китайской компании состоялась в начале январе, а позже появилась информация, что новинка может добраться до России.

При этом на китайском рынке модель станет доступна для покупки в начале следующего месяца, но уже сейчас новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 8 поступил к дилерам.

Пока первая партия кроссовера добралась до дилеров в качестве выставочных экземпляров, но уже скоро приедут и автомобили для продажи.

Начальная стоимость нового Chery Tiggo 8 составит сто тысяч юаней или 975 тысяч рублей, а за самую дорогую комплектацию модели попросят 141 тыс. юаней или почти 1.4 миллиона рублей.

Напомним, что кроссовер получил один двигатель, которым стал бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 149 л.с.

Среди трансмиссией будет доступна шестискоростная механика или робот с двумя сцеплениями. Система привода будет только на переднюю ось.